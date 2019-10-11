Вячеслав Буцаев: Создали достаточно моментов, чтобы не доводить до овертайма

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:2 OT) в регулярном чемпионате КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.
«Мы довольствовались одним очком, – приводит слова Буцаева официальный сайт китайского клуба, – но здесь мы должны винить самих себя. Создали моментов, наверное, достаточно, чтобы не доводить до овертайма, поэтому другие комментарии излишни».
Напомним, единственную шайбу «Нефтехимика» на 47-й минуте игры забросил канадец Зак Митчелл.
«Нефтехимик» продлил серию из поражений до шести матчей и занимает десятое место в Восточной конференции. Теперь 14 октября команда сыграет дома с «Сибирью».
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