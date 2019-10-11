Абрамов забросил первую шайбу в НХЛ (видео)

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.11.06.2019 21:30БиатлонВолохов Юрий
«Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшнойПервый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива».08.10.2019 21:30ХоккейКостяев Иван
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.04.04.2019 14:30БиатлонОхотников Степан
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео)В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30ММАВащенко Сергей
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с ЛенинымРоссийский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо.08.10.2019 10:00БоксУсачев Владислав
Лужи в «Луже». Москва встретила шотландцев чисто британской погодойАтмосферный репортаж о том, что происходило перед матчем Россия – Шотландия.
10.10.2019 23:29ФутболЗибрак Артем
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиацияНа летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30БиатлонВолохов Юрий
Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будетНа этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября.30.09.2019 17:00ММАВащенко Сергей
«Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!»Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры.08.10.2019 22:30ХоккейДомрачев Владислав
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-ПетербургеДаниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского.19.09.2019 23:00ТеннисМысин Николай