Абрамов забросил первую шайбу в НХЛ (видео) Форвард «Оттавы» открыл счет в матче с «Сент-Луисом».

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Форвард «Оттавы» Виталий Абрамов забросил свою первую шайбу в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (4:6) 21-летний российский нападающий открыл счет на девятой минуте игры.

Воспитанник «Трактора» впервые сыграл в НХЛ нынешнем сезоне. В прошлом регулярном чемпионате он дебютировал в лиге 21 марта в матче с «Калгари».

Отметим, что результативную передачу при голе Абрамова записал на свой счет защитник «Оттавы» Никита Зайцев. 27-летний игрок обороны набрал свое первое очко после обмена из «Торонто».

Добавим, что второй гол «сенаторов» забил Артем Анисимов с передачи Владислава Наместникова. Российские форварды также отметились своими первыми очками в новой команде.