Овечкин вышел на чистое четвертое место по голам в большинстве в истории НХЛ Капитан «столичных» дважды реализовал большинство в матче с «Нэшвиллом» (5:6).

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:6) и вышел на единоличное четвертое место по этому показателю за всю историю лиги.

Alex Ovechkin of the @Capitals scored his 248th career power-play goal in the regular season and passed Luc Robitaille (247) for sole possession of fourth place on the NHL’s all-time list. https://t.co/XNMkzLK3SS #NHLStats pic.twitter.com/KPSGHPDidi — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 11, 2019

Теперь у 34-летнего российского нападающего 249 голов в большинстве. Овечкин оставил позади себя на пятом месте Люка Робитайла (247).

Добавим, что рекордсменом НХЛ остается Дэйв Андрейчук, у которого 247 гола при реализации лишнего. На втором месте – Бретт Халл (265 голов), на третьем – финн Теему Селянне (255).

Добавим, что в нынешнем сезоне у Овечкина три гола и одна результативная передача в пяти матчах.