Овечкин вышел на чистое четвертое место по голам в большинстве в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:6) и вышел на единоличное четвертое место по этому показателю за всю историю лиги.
Теперь у 34-летнего российского нападающего 249 голов в большинстве. Овечкин оставил позади себя на пятом месте Люка Робитайла (247).
Добавим, что рекордсменом НХЛ остается Дэйв Андрейчук, у которого 247 гола при реализации лишнего. На втором месте – Бретт Халл (265 голов), на третьем – финн Теему Селянне (255).
Добавим, что в нынешнем сезоне у Овечкина три гола и одна результативная передача в пяти матчах.
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