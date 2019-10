Овечкин вышел на чистое четвертое место по голам в большинстве в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:6) и вышел на единоличное четвертое место по этому показателю за всю историю лиги.

Alex Ovechkin of the @Capitals scored his 248th career power-play goal in the regular season and passed Luc Robitaille (247) for sole possession of fourth place on the NHL’s all-time list. https://t.co/XNMkzLK3SS #NHLStats pic.twitter.com/KPSGHPDidi