«Спартак» объявил о переходе Галимова Ранее он выступал за столичное «Динамо».

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Российский форвард Ансель Галимов пополнил ряды московского «Спартака», о чем сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что 28-летний игрок подписал соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.

Последним клубом хоккеиста была «Северсталь», которую он покинул 8 октября, разорвав соглашение по обоюдному согласию сторон.

Ранее Галимов защищал цвета «Нефтехимика», новокузнецкого «Металлурга», московского «Динамо» и «Авангарда».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в таблице Западной конференции. 12 октября красно-белые встретятся на выезде с «Амуром».