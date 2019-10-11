Владимир Крикунов: Состав «Динамо» стал послабее, но мы идем лучше, чем в прошлом году Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о критике в адрес команды по ходу текущего сезона.

- Критика неприятна. Я понимаю, если бы команда была на десятом месте или как «Локомотив» с «Магниткой». Да, все хотят выигрывать, но не все так просто, из клуба ушли Никулин и Кагарлицкий. Ребятам неприятно, конечно, когда их начинают ругать.

Состав стал послабее, но мы с ним идем лучше, чем в прошлом году, так что, я думаю, все нормально будет, мы идем вперед. Должны выигрывать дальше, будем переводить всю работу в результат, - приводит слова Крикунова Sport24.ru.

Добавим, что «Динамо» проиграло пять из последних шести матчей регулярного чемпионата КХЛ и, набрав 17 очков в 16 встречах, занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Крикунов, возглавивший «Динамо» 2 октября прошлого года, может быть отправлен в отставку.