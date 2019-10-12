Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» - Советский спорт
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12 октября 2019 08:56ХоккейЛипкин Антон

Два очка Свечникова помогли «Каролине» победить «Айлендерс»

«Ураганы» одержали пятую победу со старта сезона.

«Каролина» выиграла у «Айлендерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «ураганов» Андрей Свечников в четвертой игре подряд набрал два очка. Если в трех предыдущих он делал по две голевые передачи, то в этот раз к голевому пасу добавил свой первый гол в сезоне. Теперь на счету 19-летнего российского нападающего 8 (1+7) очков в пяти матчах.

А первой звездой был признан защитник «Каролины» Бретт Пеши, забросивший вторую шайбу команды.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов остался в запасе.

«Каролина» выиграла пятый матч со старта сезона и установила клубный рекорд.

В следующих матчах 12 октября «Каролина» примет «Коламбус», а «Айлендерс» сыграют дома с «Флоридой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Айлендерс» – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Терявяйнен, 4. Пеши (Свечников), 15. Хаула, 36. Хэмилтон, 40. Свечников, 60 – Нелсон, 9 (бол). Бойчак, 22 (бол).

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