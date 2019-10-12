«Анахайм» победил «Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ - Советский спорт
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12 октября 2019 09:13ХоккейЛипкин Антон

«Анахайм» победил «Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ

Гавриков провел на льду 14 минут.

«Анахайм» одержал победу над «Коламбусом» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «уток» отличились швед Якоб Сильверберг и американец Кэм Фаулер, который был признан лучшим игроком. Единственная шайба «голубых жакетов» на счету Пьера-Люка Дюбуа.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 14 минут 18 секунд, провел два силовых приема и заблокировал один бросок.

В следующих матчах 12 октября «Коламбус» сыграет в гостях с «Каролиной», а 14 октября «Анахайм» – с «Бостоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Анахайм» – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Дюбуа, 37 – Сильверберг, 33 (мен). Фаулер, 35.

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