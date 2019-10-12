Улльмарк, Хэмилтон и Миллер названы звездами дня в НХЛ Голкипер «Баффало» отразил 41 бросок в матче с «Флоридой».

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НХЛ определила трех лучших игроков пятницы в регулярном чемпионате лиги.

Первой звездой стал голкипер «Баффало» Линус Улльмарк. В матче с «Флоридой» (3:2 Б) 26-летний швед отразил 41 из 43 бросков и не позволил сопернику реализовать два послематчевых буллита.

Второй звездой выбран защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон. 26-летний канадец забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Айлендерс» (5:2). Теперь у Хэмилтона 7 (3+4) очков в пяти играх.

Третьей звездой признан голкипер «Анахайма» Райан Миллер. 39-летний канадец, впервые сыгравший в нынешнем сезоне, отразил 26 из 27 бросков в матче с «Коламбусом» (2:1).