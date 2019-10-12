Род Бриндамор: Пять побед подряд «Каролины» не относятся к делу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 октября 2019 12:50ХоккейЛипкин Антон

Род Бриндамор: Пять побед подряд «Каролины» не относятся к делу

«Каролина» выиграла у «Айлендерс» и установила клубный рекорд.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу над «Айлендерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пять побед подряд не относятся к делу, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – Мы стараемся побеждать каждый день, такова психология этих ребят. Надо продолжать это делать. Именно этим мы стараемся их заразить, пока что работает».

Напомним, «Каролина» выиграла пятый матч со старта сезона и установила клубный рекорд.

Добавим, что форвард «ураганов» Андрей Свечников в четвертой игре подряд набрал два очка: на его счету гол и результативная передача.

В следующем матче 12 октября «Каролина» примет «Коламбус».

Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy
Артем Дзюба: Гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов После победы над Шотландией (4:0) в матче отборочного раунда чемпионата Европы своими впечатлениями поделились Артем Дзюбы и Николай Комличенко. 11.10.2019 01:15 Футбол Григорьевская Юлия
Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Евгений Кузнецов: Почему не сделал птичку? Растерялся После игры «Вашингтон» – «Даллас» (3:4 ОТ) корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин побеседовал с Евгением Кузнецовым, который отбыл трехматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение, как НХЛ интерпретировала употребление кокаина. 09.10.2019 08:48 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Джоэл Кенневилл: Бобровский сделал несколько важный спасений Сергей Бобровский – о поражении по буллитам от «Баффало»: Важнейшее очко Барри Троц: Скорость «Каролины» всем приносит неприятности
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Станислав Черчесов: В оставшихся матчах будем набирать очки! Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после победного матча со сборной Шотландии. 11.10.2019 01:30 Футбол Яременко Николай
«Авто» сломался о Зуб, а Величкина утопили «моряки». Обзор игрового дня в КХЛ Питерцы создали уйму голевых моментов, но добились победы лишь в овертайме (2:1 ОТ) благодаря голу защитника Артема Зуба. А поражение «Магнитки» от «Адмирала» (3:4 ОТ) стоило вице-президенту клуба увольнения. 10.10.2019 23:00 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
13:37 Формула-1 Маттиа Бинотто: Не могу быть уверен, что между Феттелем и Леклером не будет новых конфликтов
13:29 Теннис Медведев победил Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
13:23 Футбол Сергей Матвеев: У «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке
13:19 Футбол Сергей Матвеев: Мне всегда импонировала работа Слуцкого
13:11 Хоккей Николай Цулыгин – о победе над «Торпедо»: Ребята молодцы – бились, старались и играли от души
13:04 Хоккей Джоэл Кенневилл: Бобровский сделал несколько важный спасений
13:00 Хоккей Сергей Бобровский – о поражении по буллитам от «Баффало»: Важнейшее очко
12:54 Хоккей Барри Троц: Скорость «Каролины» всем приносит неприятности
12:50 Хоккей Род Бриндамор: Пять побед подряд «Каролины» не относятся к делу
12:46 Футбол Алекс Крал: Историческая победа для нас
12:37 Футбол The Guardian назвал Крала лучшим игроком сборной Чехии в матче с Англией
12:20 Баскетбол Римас Куртинайтис: Сроки возвращения Мозгова не ясны, но прогресс у него большой
12:13 Баскетбол Жорди Бартомеу: Справедливо, что у России только два постоянных места в Евролиге
12:05 Хоккей Тимур Билялов: ЦСКА просто наказал нас за наши же ошибки
11:44 Хоккей Альберт Яруллин: ЦСКА – это рабочая команда, ребята выполняют задание тренера
11:18 ММА Тарас Кияшко: Замер, когда Хабиб попал под «гильотину» Порье
11:08 Хоккей Даниил Журавлев: ЦСКА бежит, играет в форчекинг – с ними очень тяжело
10:35 Теннис Кудерметова проиграла Уотсон и не смогла выйти в финал в Тяньцзине
10:27 Баскетбол Тим Абромайтис: «Барселона» начала забрасывать нас издалека, и мы не справились
10:14 Баскетбол Римас Куртинайтис: Матч с «Басконией» – один из немногих, когда у меня нет претензий к Шведу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика