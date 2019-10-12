Род Бриндамор: Пять побед подряд «Каролины» не относятся к делу «Каролина» выиграла у «Айлендерс» и установила клубный рекорд.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу над «Айлендерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пять побед подряд не относятся к делу, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – Мы стараемся побеждать каждый день, такова психология этих ребят. Надо продолжать это делать. Именно этим мы стараемся их заразить, пока что работает».

Напомним, «Каролина» выиграла пятый матч со старта сезона и установила клубный рекорд.

Добавим, что форвард «ураганов» Андрей Свечников в четвертой игре подряд набрал два очка: на его счету гол и результативная передача.

В следующем матче 12 октября «Каролина» примет «Коламбус».