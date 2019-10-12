Джоэл Кенневилл: Бобровский сделал несколько важный спасений Бобровский отразил 30 бросков в матче с «Баффало».

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Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б).

«Мы провели хороший третий период, первый тоже был достойным, – приводит слова Кенневилла официальный сайт лиги. – Во втором периоде соперник больше владел шайбой, но боролись мы на нужном уровне. Овертайм прошел интересно – Боб (Сергей Бобровский) сделал несколько важных спасений, но и у нас шансы были».

Напомним, по ходу третьего периода «Баффало» вел в счете 2:0, но не смог удержать преимущество. Вторую шайбу «Флорида» забросила за 11 секунд до конца третьего периода.

Бобровский сделал 30 сэйвов и пропустил два гола в серии буллитов.