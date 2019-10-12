«Сочи» отправил в отставку Зубова Исполняющим обязанности главного тренера назначен Береснев.

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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

«Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев», – говорится в заявлении клуба.

В четверг «Сочи» проиграл «Локомотиву», потерпев седьмое поражение в последних восьми играх.

В 16 матчах у команды 14 очков и десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче 13 октября «Сочи» сыграет дома с ЦСКА.

Добавим, что Зубов работал в клубе с марта 2017 года.