Российские юниоры обыграли Чехию Вторая победа за два дня.

Юниорская сборная России обыграла Чехию в товарищеском матче – 5:2 (1:2, 0:0, 4:0).

В этом матче Игнат Коханин забросил шайбу и сделал голевую передачу. У Шакира Махамадуллина – две передачи.

Днем ранее россияне обыграли чехов – 4:1.