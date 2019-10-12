«Амур» обыграл «Спартак», «Северсталь» уступила «Металлургу» - Советский спорт
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12 октября 2019 19:59ХоккейКоноплев Александр

«Амур» обыграл «Спартак», «Северсталь» уступила «Металлургу»

Завершились четыре матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» в Балашихе обыграла рижское «Динамо» – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). Дубль на счету Валентина Пьянова, у Кирилла Семенова – ассистентский хет-трик.

«Спартак» дома уступил «Амуру» в серии буллитов – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Решающий бросок реализовал Игорь Руденков.

«Северсталь» в Череповце проиграла «Металлургу» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Победную шайбу на 38-й минуте забросил Павел Дорофеев.

«Динамо» в Москве нанесло поражение «Автомобилисту» – 6:3 (0:2, 2:0, 4:1). Дубль на счету Дмитрия Яшкина, у Микса Индрашиса – гол и две передачи, у Вадима Шипачева – три результативных паса.

Бело-голубые вышли на второе место в дивизионе Боброва.

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