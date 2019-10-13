Раск, Кросби, Бураковски – звезды дня в НХЛ Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

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Первой звездой был признан голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший 31 бросок из 31 в матче с «Нью-Джерси» (3:0).

Второй звездой дня стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в матче против «Миннесоты» (7:4).

Замкнул тройку форвард «Колорадо» Андре Бураковски, записавший на свой счет голевую передачу и победную шайбу в матче с «Аризоной» (3:2 ОТ).