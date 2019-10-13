Мнацян похоронен в Омске Российский хоккеист Самвел Мнацян, скончавшийся в возрасте 29 лет от опухоли позвоночника в Германии, похоронен в Омске.

Новости СМИ2 - Похороны состоялись, приехали болельщики из Новосибирска, Перми, настоящее хоккейное братство, - приводит ТАСС слова представителя омского «Авангарда». Болезнь у бывшего защитника «Сибири» была диагностирована в июле 2018 года. Спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.