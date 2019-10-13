«Йокерит» по буллитам обыграл «Салават» - Советский спорт
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13 октября 2019 18:42ХоккейКоноплев Александр

«Йокерит» по буллитам обыграл «Салават»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома нанес поражение «Салавату» – 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе хозяев забрасывали Микко Лехтонен (33:54) и Брайан О’Нилл (35:01). У гостей отличились Александр Кадейкин (14:12) и Петр Хохряков (35:41).

Решающий буллит реализовал все тот же Микко Лехтонен.

Отметим, что «Йокерит» в этой встрече трижды нарушил численность состава.

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