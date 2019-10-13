«Йокерит» по буллитам обыграл «Салават»

В составе хозяев забрасывали Микко Лехтонен (33:54) и Брайан О’Нилл (35:01). У гостей отличились Александр Кадейкин (14:12) и Петр Хохряков (35:41).
Решающий буллит реализовал все тот же Микко Лехтонен.
Отметим, что «Йокерит» в этой встрече трижды нарушил численность состава.
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