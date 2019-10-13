«Торпедо» дома уступило СКА - Советский спорт
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13 октября 2019 19:17ХоккейКоноплев Александр

«Торпедо» дома уступило СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде проиграло СКА – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

По два очка в этой встрече набрали Владимир Ткачев, Василий Токранов и Ярно Коскиранта.

У проигравших отметился Данил Веряев.

СКА занимает второе место на Западе КХЛ за счет лидерства в дивизионе Боброва.

«Торпедо» – четвертое на Западе.

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