«Витязь» забросил три безответных шайбы минскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на своем льду переиграл минское «Динамо» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Новости СМИ2 У победителей отличились Артем Швец-Роговой (37:13), Миро Аалтонен (47:53) и Якуб Ержабек (59:19). «Витязь» занимает третье место на Западе КХЛ, хотя по очкам опережает идущий вторым СКА. Минское «Динамо» – восьмое.