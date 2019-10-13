«Витязь» забросил три безответных шайбы минскому «Динамо»

У победителей отличились Артем Швец-Роговой (37:13), Миро Аалтонен (47:53) и Якуб Ержабек (59:19).
«Витязь» занимает третье место на Западе КХЛ, хотя по очкам опережает идущий вторым СКА.
Минское «Динамо» – восьмое.
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