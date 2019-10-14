Никита Трямкин: Сначала были лучше соперников в самоотдаче, а потом стали недорабатывать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 октября 2019 12:19ХоккейЛипкин Антон

Никита Трямкин: Сначала были лучше соперников в самоотдаче, а потом стали недорабатывать

После серии из восьми побед подряд «Автомобилист» выиграл два матча из девяти следующих.

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин оценил выступление команды на старте нового сезона КХЛ.

«Не сказать, что мы сразу же нашли свою игру – скорее просто работали на льду лучше соперников, превосходили их в старании и самоотдаче, – приводит News.ru слова 25-летнего игрока обороны. – Поэтому в стартовых матчах удача была на нашей стороне.

А дальше... Дальше, значит, недорабатывали, раз пошли поражения одно за другим. Отсюда вывод: работать и еще раз работать – это самое главное!»

Напомним, «Автомобилист» начал сезон с восьми побед подряд, после чего в следующих девяти матчах выиграл только два раза.

В 17 матчах команда набрала 22 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.

Евгений Ловчев: Три года назад мы плевались, глядя на сборную, теперь получаем удовольствие Обозреватель «Советского спорта» – о победе над Кипром и в целом об игре сборной России. 13.10.2019 21:45 Футбол
Еще по теме:
Александр Бубнов – о выходе сборной на Евро-2020: Не надо бурно восторгаться, обманывая себя Кузнецов не будет работать в штабе Тедеско Рональд Куман – о победе над Белоруссией: Это такой тип матчей, в которых нужно просто выиграть
Почему «Айлендерс» никогда не будут так популярны, как «Рейнджерс» В субботу я решил посетить сразу два матча – дневной «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Эдмонтон» на Манхэттене в «Медисон Сквер Гарден» и вечерний «Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида» на Лонг-Айленде в «Нассау-Колизиум». 13.10.2019 20:00 Хоккей Славин Виталий
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
Ковальчук заиграл лучше. Но ему все равно не хватает стабильности «Советский спорт» рассказывает о ренессансе Ильи Ковальчука. 14.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
12:31 Хоккей Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:19 Хоккей Никита Трямкин: Сначала были лучше соперников в самоотдаче, а потом стали недорабатывать
12:10 Футбол Александр Бубнов – о выходе сборной на Евро-2020: Не надо бурно восторгаться, обманывая себя
12:00 Футбол Кузнецов не будет работать в штабе Тедеско
11:26 ММА Дана Уайт: Нам нужно организовать бой Хабиба с Фергюсоном
11:04 Теннис Александрова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA
10:40 Теннис Касаткина опередила Александрову и снова стала первой ракеткой России
10:22 Футбол Рональд Куман – о победе над Белоруссией: Это такой тип матчей, в которых нужно просто выиграть
10:03 Футбол Магомед Оздоев – об отношениях с Канделаки: Есть вещи, которые нельзя писать просто так
09:52 Футбол Сергей Игнашевич – о РПЛ: У «Торпедо» почти нет инфраструктуры – надо немного подождать
09:39 Волейбол Россия проиграла США в предпоследнем матче на Кубке мира
23:45 Футбол Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Уэльс
23:39 Футбол Польша обыграла Македонию и вышла на Евро-2020
23:36 Футбол Эстония в большинстве уступила Германии
23:23 Футбол Только Стрельцов забил 24 мяча за сборную раньше Дзюбы
23:14 Футбол Александр Головин: После ЧМ-2018 чувствуется, что мы можем выиграть все
22:52 Футбол Станислав Черчесов: Мы не самая сильная команда. Самая сильная – Бельгия
22:37 Футбол Дзюба – Черышеву в микст-зоне: Ты все сказал на футбольном поле, это моя территория
22:29 Футбол На Останкинской телебашне появились фотографии игроков российской сборной (видео)
22:16 Футбол Тренер сборной Кипра: Россия за что-то берется и делает это максимально хорошо
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика