Никита Трямкин: Сначала были лучше соперников в самоотдаче, а потом стали недорабатывать

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин оценил выступление команды на старте нового сезона КХЛ.
«Не сказать, что мы сразу же нашли свою игру – скорее просто работали на льду лучше соперников, превосходили их в старании и самоотдаче, – приводит News.ru слова 25-летнего игрока обороны. – Поэтому в стартовых матчах удача была на нашей стороне.
А дальше... Дальше, значит, недорабатывали, раз пошли поражения одно за другим. Отсюда вывод: работать и еще раз работать – это самое главное!»
Напомним, «Автомобилист» начал сезон с восьми побед подряд, после чего в следующих девяти матчах выиграл только два раза.
В 17 матчах команда набрала 22 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.
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