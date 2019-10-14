Никита Трямкин: Сначала были лучше соперников в самоотдаче, а потом стали недорабатывать После серии из восьми побед подряд «Автомобилист» выиграл два матча из девяти следующих.

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин оценил выступление команды на старте нового сезона КХЛ.

«Не сказать, что мы сразу же нашли свою игру – скорее просто работали на льду лучше соперников, превосходили их в старании и самоотдаче, – приводит News.ru слова 25-летнего игрока обороны. – Поэтому в стартовых матчах удача была на нашей стороне.

А дальше... Дальше, значит, недорабатывали, раз пошли поражения одно за другим. Отсюда вывод: работать и еще раз работать – это самое главное!»

Напомним, «Автомобилист» начал сезон с восьми побед подряд, после чего в следующих девяти матчах выиграл только два раза.

В 17 матчах команда набрала 22 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.