Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками недели в КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 октября 2019 12:31ХоккейЛипкин Антон

Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Лучшим новичком стал Мисюль.

КХЛ определила лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Эдвард Паскаль из «Барыса». 28-летний канадец помог команде одержать две победы в гостях, из них одну – «на ноль». Паскаль отразил 98,39 процента бросков.

Лучшим защитником назван Микко Лехтонен из «Йокерита». 25-летний финн забросил две шайбы в трех победных матчах. Кроме того, Лехтонен реализовал буллит в послематчевой серии с «Салаватом Юлаевом». Всего на его счету девять бросков.

Лучшим форвардом выбран Мартин Бакош из «Адмирала». 29-летний словак набрал 5 (3+2) очков в трех выигранных матчах, причем Бакош забивал в каждом из них.

Лучшим новичком признан защитник «Локомотива» Даниил Мисюль. 18-летний игрок обороны провел три игры, а его гол в ворота «Куньлунь Ред Стар» стал в итоге победным. В среднем за матч Мисюль проводил на льду 10 минут 6 секунд, провел три силовых приема и заблокировал два броска соперника.

Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Дана Уайт: Нам нужно организовать бой Хабиба с Фергюсоном Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе Немков и Сидельников одержали победы на турнире Bellator 230 в Милане
В «Нью-Джерси» зажимают Гусева, потому что других тронуть не смеют Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Эдмонтоном». 11.10.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Джейми Варди: Лучшим бомбардиром премьер-лиги стану в 2022-м Нападающему «Лестера» – 32, но профи стал слишком поздно – в 25, так что, как заявил в интервью L’Equipe, еще не наигрался. 11.10.2019 20:30 Футбол Туманов Дмитрий
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Александр Зверев: Медведев, наверное, лучший игрок в мире на данный момент Даниил Медведев после победы на турнире в Шанхае: Надеюсь, что сделаю гораздо больше Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Почему «Айлендерс» никогда не будут так популярны, как «Рейнджерс» В субботу я решил посетить сразу два матча – дневной «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Эдмонтон» на Манхэттене в «Медисон Сквер Гарден» и вечерний «Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида» на Лонг-Айленде в «Нассау-Колизиум». 13.10.2019 20:00 Хоккей Славин Виталий
Чемпион взял Казань. До встречи в финале? Обладатели Кубка Гагарина двух последних сезонов, лидеры конференций «Ак Барс» и ЦСКА завершили выяснять отношения в регулярном чемпионате. 11.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Артемий Панарин: Зачем вы лезете мне под кожу? На сей раз в раздевалке «Рейнджерс» я оказался единственным российским журналистом. Однако пресс-служба клуба и его самый высокооплачиваемый игрок повели себя на удивление агрессивно. Неужели так сильно расстроились из-за первого поражения в сезоне – 1:4 от «Эдмонтона»? 13.10.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
12:31 Хоккей Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:19 Хоккей Никита Трямкин: Сначала были лучше соперников в самоотдаче, а потом стали недорабатывать
12:10 Футбол Александр Бубнов – о выходе сборной на Евро-2020: Не надо бурно восторгаться, обманывая себя
12:00 Футбол Кузнецов не будет работать в штабе Тедеско
11:26 ММА Дана Уайт: Нам нужно организовать бой Хабиба с Фергюсоном
11:04 Теннис Александрова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA
10:40 Теннис Касаткина опередила Александрову и снова стала первой ракеткой России
10:22 Футбол Рональд Куман – о победе над Белоруссией: Это такой тип матчей, в которых нужно просто выиграть
10:03 Футбол Магомед Оздоев – об отношениях с Канделаки: Есть вещи, которые нельзя писать просто так
09:52 Футбол Сергей Игнашевич – о РПЛ: У «Торпедо» почти нет инфраструктуры – надо немного подождать
09:39 Волейбол Россия проиграла США в предпоследнем матче на Кубке мира
23:45 Футбол Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Уэльс
23:39 Футбол Польша обыграла Македонию и вышла на Евро-2020
23:36 Футбол Эстония в большинстве уступила Германии
23:23 Футбол Только Стрельцов забил 24 мяча за сборную раньше Дзюбы
23:14 Футбол Александр Головин: После ЧМ-2018 чувствуется, что мы можем выиграть все
22:52 Футбол Станислав Черчесов: Мы не самая сильная команда. Самая сильная – Бельгия
22:37 Футбол Дзюба – Черышеву в микст-зоне: Ты все сказал на футбольном поле, это моя территория
22:29 Футбол На Останкинской телебашне появились фотографии игроков российской сборной (видео)
22:16 Футбол Тренер сборной Кипра: Россия за что-то берется и делает это максимально хорошо
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика