Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками недели в КХЛ Лучшим новичком стал Мисюль.

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КХЛ определила лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Эдвард Паскаль из «Барыса». 28-летний канадец помог команде одержать две победы в гостях, из них одну – «на ноль». Паскаль отразил 98,39 процента бросков.

Лучшим защитником назван Микко Лехтонен из «Йокерита». 25-летний финн забросил две шайбы в трех победных матчах. Кроме того, Лехтонен реализовал буллит в послематчевой серии с «Салаватом Юлаевом». Всего на его счету девять бросков.

Лучшим форвардом выбран Мартин Бакош из «Адмирала». 29-летний словак набрал 5 (3+2) очков в трех выигранных матчах, причем Бакош забивал в каждом из них.

Лучшим новичком признан защитник «Локомотива» Даниил Мисюль. 18-летний игрок обороны провел три игры, а его гол в ворота «Куньлунь Ред Стар» стал в итоге победным. В среднем за матч Мисюль проводил на льду 10 минут 6 секунд, провел три силовых приема и заблокировал два броска соперника.