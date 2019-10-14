Павел Буре: Многие уехавшие за океан игроки просто пропадают для нашего хоккея

Легендарный форвард предложил бороться с этим явлением.
Строительство хоккейных школ и открытие таких дворцов поможет бороться с оттоком молодых игроков в НХЛ. Я знаю, что ФХР уже запустила проект по созданию своих хоккейных школ. В каждой школе будут заниматься 300–350 человек. А таких катков всего построят минимум 400, а то и больше. Как раз это и станет новой волной, которая взвинтит конкуренцию. Так и в Канаде хоккей стал национальным видом спорта.
Проблема в том, что молодые ребята уезжают в Северную Америку в 16–17 лет. И потом просто пропадают для нашего хоккея. Развиваются неправильно за океаном, никому они там не нужны. Никто с ними там не нянчится.
Мы просто теряем игроков. Считанные единицы пробиваются. Остальные заканчивают или возвращаются в Россию. При этом теряют лучшие годы, когда могли бы выйти на топ-уровень, – приводит слова Буре Life.
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