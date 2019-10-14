«Адмирал» в овертайме победил «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду уступил «Адмиралу» – 0:1 ОТ.
Единственную шайбу на 25-й секунде овертайма забросил Маркус Люнг.
«Барыс» продолжает лидировать в дивизионе Чернышева.
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