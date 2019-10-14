«Адмирал» в овертайме победил «Барыс» Все решила одна шайба.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду уступил «Адмиралу» – 0:1 ОТ.

Единственную шайбу на 25-й секунде овертайма забросил Маркус Люнг.

«Барыс» продолжает лидировать в дивизионе Чернышева.