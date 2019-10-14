«Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист»

В составе победителей отличились Вячеслав Основин (29:20), Мэтт Фрэттин (37:30) и Эмиль Галимов (49:17).
У проигравших счет открыл Дэн Секстон (4:23).
«Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ. «Автомобилист» – пятый.
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