«Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист» – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Новости СМИ2 В составе победителей отличились Вячеслав Основин (29:20), Мэтт Фрэттин (37:30) и Эмиль Галимов (49:17). У проигравших счет открыл Дэн Секстон (4:23). «Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ. «Автомобилист» – пятый.