«Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист» - Советский спорт
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14 октября 2019 21:12ХоккейКоноплев Александр

«Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист» – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей отличились Вячеслав Основин (29:20), Мэтт Фрэттин (37:30) и Эмиль Галимов (49:17).

У проигравших счет открыл Дэн Секстон (4:23).

«Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ. «Автомобилист» – пятый.

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