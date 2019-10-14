«Бостон» нанес поражение «Анахайму». У Пастрняка – покер Шикарный матч в исполнении чешского легионера.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на своем льду обыграл «Анахайм» – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Все четыре шайбы в составе победителей забросил форвард Давид Пастрняк. У Брэда Маршанда и Тори Круга по две передачи.

«Бостон» лидирует на Востоке НХЛ. «Анахайм» – четвертый на Западе.