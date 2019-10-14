«Оттава» с Наместниковым и Зайцевым проиграла «Миннесоте» - Советский спорт
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14 октября 2019 22:43ХоккейКоноплев Александр

«Оттава» с Наместниковым и Зайцевым проиграла «Миннесоте»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на своем льду уступила «Миннесоте» – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Шайбы в составе победителей забросили Виктор Раск (49:23) и Зак Паризе (57:41).

За «сенаторов» в этой встрече сыграли россияне Никита Зайцев и Владислав Наместников.

«Миннесота» – с одной победой предпоследняя на Востоке НХЛ. «Оттава» – предпоследняя на Западе лиги.

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