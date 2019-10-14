«Оттава» с Наместниковым и Зайцевым проиграла «Миннесоте»

Шайбы в составе победителей забросили Виктор Раск (49:23) и Зак Паризе (57:41).
За «сенаторов» в этой встрече сыграли россияне Никита Зайцев и Владислав Наместников.
«Миннесота» – с одной победой предпоследняя на Востоке НХЛ. «Оттава» – предпоследняя на Западе лиги.
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