«Авангард» дома обыграл СКА Лидеры дивизионов выявили лучшего.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе обыграл СКА – 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).

В составе победителей отличились Вячеслав Войнов (2:25), Кирилл Семенов (28:37) и Павел Дедунов (40:20).

У проигравших одну из шайб забросил Александр Барабанов, который не забивал шесть встреч подряд.

СКА занимает второе место на Западе, «Авангард» – второй на Востоке КХЛ.