«Барыс» в овертайме уступил рижскому «Динамо»

Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Кристапс Сотниекс. Ассистентский хет-трик в этой встрече оформил форвард рижан Брэндон Макмиллан.
«Динамо» остается на последнем месте Западной конференции КХЛ. «Барыс» – третий на Востоке.
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Кучеров, Василевский размялись в Монреале перед мегабитвой в Бостоне «Тампа-Бэй» победила «Монреаль». Кучеров сделал две голевые передачи, Василевский отразил 33 броска и стал третьей звездой матча. 16.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий Манчини бьет рекорды, финны творят историю По итогам октябрьских матчей картина финальной стадии Евро-2020 приобрела еще более реальные очертания. Шестыми участниками турнира стали испанцы. 16.10.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев Мозякин забивает, Крикунов побеждает, Кошечкин подставляет. Как «Динамо» выиграло у «Магнитки» Две шайбы капитана «Магнитки» Сергея Мозякина не спасли гостей от поражения в матче с московским «Динамо» (3:6). Ключевой стал ошибка вратаря Василия Кошечкина. 14.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий