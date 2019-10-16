«Барыс» в овертайме уступил рижскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на своем льду уступил рижскому «Динамо» – 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1).

Загрузка... Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Кристапс Сотниекс. Ассистентский хет-трик в этой встрече оформил форвард рижан Брэндон Макмиллан. «Динамо» остается на последнем месте Западной конференции КХЛ. «Барыс» – третий на Востоке.