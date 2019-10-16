Ярослав Дыбленко: Хоккеисты СКА пока чуть недопонимают друг друга Защитник СКА Ярослав Дыбленко объяснил не самое яркое выступление своей команды отсутствием «химии».

Петербуржцы с 11 победами в 19 матчах занимают второе место на Западе КХЛ.

– А каким сейчас стал СКА? Многие специалисты и болельщики считают, что питерская команда ослабла по сравнению с прошлым сезоном.

– Он точно не стал слабее. Мы пока чуть недопонимаем друг друга на площадке. Подбор хоккеистов у нас очень хороший, но пока у нас что-то не срастается.

– В двух состоявшихся «армейских дерби» вы дважды проиграли москвичам. Обладатель Кубка Гагарина по-прежнему силен, как и в прошлом сезоне?

– Действительно, ЦСКА готов решать те же задачи, что и в минувшем сезоне. В этом смысле ЦСКА и «Авангард» практически не изменились. Только у армейцев, в отличие от омичей, и состав остался практически тем же, что и год назад. А что касается наших очных встреч с ЦСКА, считаю, матчи получились хорошими. Нам особенно удалась вторая игра, в которой у нас получилось значительно прибавить по сравнению с первым поединком. К сожалению, подвели собственные ошибки и плохая реализация послематчевых буллитов.

– То есть можно было «цеплять» победу над ЦСКА во втором матче?

– Конечно! Могли все в овертайме закончить, когда в формате «три на три» у нас были отличные моменты, – приводит слова Дыбленко News.ru.