«Динамо» уступило ЦСКА в московском дерби ЦСКА уже на семь очков оторвался от СКА.

Загрузка... В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своей площадке уступило ЦСКА – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). У хозяев отличился Андре Петерссон (12:58). У гостей забрасывали Антон Слепышев (22:01) и Максим Мамин (45:18). ЦСКА продолжает лидировать на Западе КХЛ. Динамовцы – четвертые.