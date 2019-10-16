«Спартак» дома проиграл «Сибири» Третье поражение красно-белых подряд.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве потерпел поражение от «Сибири» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).

Единственную шайбу в составе красно-белых провел Артем Федоров (22:44). У гостей отличились Евгений Чесалин (41:51) и Александр Шаров (51:17).

«Спартак» с 12 поражениями занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» с девятью победами поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Востока.