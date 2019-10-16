«Металлург» в овертайме обыграл «Сочи» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома уступил «Металлургу» – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).

Загрузка... Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Денис Паршин. Для сочинцев это поражение стало пятым подряд. Клуб занимает десятое место на Западе КХЛ. «Металлург» с шестью победами занимает девятое место на Востоке лиги.