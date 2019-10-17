Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ Канадец набрал пять очков в матче с «Филадельфией».

Форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид стал первой звездой среды в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (6:3) 22-летний канадец набрал 5 (1+4) очков и лидирует в списке лучших бомбардиров сезона с 17 (5+12) очками в семи играх.

Второй звездой назван форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. 28-летний канадец сделал хет-трик в матче с «Каролиной» (5:2).

Третьей звездой признан защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. 29-летний американец забил гол и дважды ассистировал партнерам в матче с «Торонто» (4:3). У Карлсона теперь 11 результативных передач в восьми играх, и он уступает по этому показателю только Макдэвиду.