«Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ

«Амур» выиграл у «Северстали» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.
Единственную шайбу на 35-й минуте игры забросил чешский защитник Михал Йордан. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 31 бросок игроков «Северстали» и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».
«Амур» продлил победную серию до трех матчей, набрал 17 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Северстали» осталось 17 очков и восьмое место на Западе.
В следующих матчах 19 октября «Северсталь» сыграет в гостях с «Адмиралом», а 21 октября «Амур» примет московское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Москва) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Йордан, 35.
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