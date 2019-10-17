«Амур» с минимальным счетом победил «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ Единственную шайбу забросил Йордан.

«Амур» выиграл у «Северстали» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Единственную шайбу на 35-й минуте игры забросил чешский защитник Михал Йордан. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 31 бросок игроков «Северстали» и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Амур» продлил победную серию до трех матчей, набрал 17 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Северстали» осталось 17 очков и восьмое место на Западе.

В следующих матчах 19 октября «Северсталь» сыграет в гостях с «Адмиралом», а 21 октября «Амур» примет московское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Москва) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Йордан, 35.