«Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала» «Адмирал» проиграл дома по буллитам.

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«Адмирал» потерпел поражение от «Локомотива» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

В основное время хозяева дважды вели в счете, но позволяли соперникам отыгрываться. У «Адимрала» забивали: Кирилл Воронин, Владимир Бутузов и Адам Альмквист, у «Локомотива» – Стефан Да Коста, Даниил Апальков и Григорий Денисенко. В серии буллитов решающей стала попытка Да Косты.

«Адмирал» прервал серию из пяти побед подряд, набрал 23 очка и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. У «Локомотива» стало 16 очков и девятое место на Западе.

В следующих матчах 19 октября «Адмирал» примет «Северсталь», а 21 октября «Локомотив» сыграет дома с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Воронин, 13 (бол). Бутузов, 21. Альмквист, 29 (бол) – Да Коста, 22 (бол). Апальков, 23. Денисенко, 52. Да Коста (ПБ).