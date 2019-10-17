Сергей Светлов: Жаль, что не реализовали ни одного буллита

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4 Б) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.
«Игра получилась напряженная, – сказал Светлов. – Очень жалко, что ни одного буллита не реализовали.
В третьем периоде при счете 3:2 могли еще забить. Не все получалось. Не скажу, что бригады большинства плохо играла, просто хорош был вратарь. И соперник действовал активно. Не давал нам провести комбинации, которые мы готовили».
Отметим, что «Адмирал» прервал серию из пяти побед подряд, набрал 23 очка и поднялся на четвертое место в Восточной конференции.
Голы у команды забивали Кирилл Воронин, Владимир Бутузов и Адам Альмквист.
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