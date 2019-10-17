Денис Кокарев: Есть желание забраться со «Спартаком» максимально высоко Форвард «Спартака» Денис Кокарев рассказал об атмосфере в московской команде.

- У «Спартака» собрался дружный коллектив, хорошая команда, болельщики гонят нас вперед. Поэтому, честно признаюсь, есть желание забраться с командой максимально высоко. И я уверен, что у «Спартака» есть для этого потенциал. К сожалению, в нынешнем сезоне нас пока бросает то в жар, то в холод, не хватает нам стабильности. Но мы работаем, чтобы исправить эту ситуацию, равнодушных в команде нет. Думаю, все у «Спартака» будет нормально, - цитирует Кокарева News.ru.

Добавим, что после 15 матчей регулярного чемпионата «Спартак» набрал 18 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.