Александр Гулявцев – об 1:0 с «Северсталью»: В ущерб личным голам и очкам ребята сыграли на команду

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:0) на «Платинум Арене» в Хабаровске.
«Несмотря на маленький счет, обе команды показали интересный хоккей, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Хорошо играли вратари. Тоже отдам должное вратарю «Северстали» (Владислав Подъяпольский) – он вытаскивал «мертвые» шайбы. Но и наш голкипер (Евгений Аликин) – молодец, хочу поздравить его с первым «сухарем».
Мы попросили ребят сыграть по счету, на результат – помочь вратарю. Ребята этим прониклись, справились. В ущерб своим личным голам и очкам они сыграли на результат, на команду. Я всем благодарен».
Напомним, единственную шайбу на 35-й минуте игры забросил чешский защитник Михал Йордан. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 31 бросок игроков «Северстали» и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».
«Амур» продлил победную серию до трех матчей, набрал 17 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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