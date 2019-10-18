Гол Гусева помог «Нью-Джерси» выиграть у «Рейнджерс» «Девилз» одержали первую победу в сезоне.

«Нью-Джерси» выиграл свой первый матч в сезоне, одержав победу над «Рейнджерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд, отразивший 29 бросков.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросил свою третью шайбу в сезоне, сделав счет 4:2 на 13-й минуте третьего периода. Теперь у 27-летнего российского нападающего 4 (3+1) очка в семи играх. При этом Гусев провел на льду 9 минут 42 секунд – это самый низкий показатель среди всех игроков команды.

Отметим, что первый номер драфта 2019 года Джек Хьюз отметился результативной передачей, набрав свое первое очко в НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска в своем втором матче в сезоне. Форвард команды Павел Бучневич отметился результативной передачей, которая стала для него третьей в сезоне, и завершил игру с показателем полезности «+1». Еще один российский нападающий – Артемий Панарин – провел на льду 22 минуты 3 секунды (второй показатель среди нападающих «Рейнджерс»), нанес два броска, заработал двухминутное удаление и завершил игру с показателем полезности «–1».

В следующих матчах 18 октября «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Вашингтоном», а 19 октября «Нью-Джерси» примет «Ванкувер».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Коулман, 13. Палмиери, 23 (бол). Вуд, 33. Гусев, 53. Суббан, 60 – Деанджело (Бучневич), 7. Фаст, 43.

Вратари: Блэквуд (29/31) – Георгиев (33/37).