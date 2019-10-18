«Вегас» победил «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ - Советский спорт
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18 октября 2019 09:54ХоккейЛипкин Антон

«Вегас» победил «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ

Голкипер «сенаторов» Нильссон отразил 52 броска.

«Вегас» выиграл по буллитам у «Оттавы» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «сенаторов» Джонатан Маршессо, реализовавший решающий буллит, а в основное время отметившийся результативной передачей.

Форвард «Оттавы» Владислав Наместников провел четыре силовых приема, нанес три броска по воротам и реализовал свою попытку в послематчевой серии. Его партнер – защитник Никита Зайцев – провел на льду 24 минуты 21 секунду, на его счету пять силовых приемов и четыре заблокированных броска соперника. Еще один российский легионер «сенаторов» – Артем Анисимов – остался в запасе.

Отметим, что голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон отразил 52 из 54 бросков «Вегаса».

В следующих матчах 19 октября «Вегас» сыграет в гостях с «Питтсбургом», а «Оттава» – с «Аризоной».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Оттава» – 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Смит, 5. Холден, 14 (бол). Маршессо (ПБ) – Шабо, 6. Пажо, 45.

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