«Лос-Анджелес» всухую проиграл «Баффало» У Ковальчука показатель полезности «–2».

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«Баффало» победил «Лос-Анджелес» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «клинков» Картер Хаттон, отразивший все 47 бросков «королей». 33-летний канадец выиграл свой пятый матч в сезоне и по этому показателю лидирует в регулярном чемпионате вместе с Марком-Андре Флери из «Вегаса».

Отметим, что во всех трех шайбах поучаствовал форвард «Баффало» Кейси Миттлстадт, на счету которого дубль и результативная передача.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел пять силовых приемов, нанес два броска, заработал три двухминутных удаления, одно из которых было реализовано, и завершил игру с показателем полезности «–2».

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и теперь 19 октября примет «Калгари». В этот же день «Баффало» сыграет в гостях с «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» – «Баффало» – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Миттлстадт, 3, 23 (бол). Шири, 6.