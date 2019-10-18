Барзэл признан первой звездой дня в НХЛ Канадец сделал дубль в матче с «Виннипегом».

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Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл стал лучшим игроком четверга в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

22-летний канадец оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:1). Это позволило Барзэлу продлить свою результативную серию до трех игр. Всего на его счету 6 (3+3) очков в семи матчах сезона.

Второй звездой назван форвард «Баффало» Кэйси Миттлстадт. 20-летний американец поучаствовал во всех голах команды в матче с «Лос-Анджелесом» (3:0). У Миттлстадта дубль и результативная передача.

Третьей звездой выбран форвард «Монреаля» Виктор Мете. 21-летний канадец забросил первую шайбу «канадцев» в матче с «Миннесотой» (4:0), которая стала для него первой в лиге.