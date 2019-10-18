«Витязь» обменял в СКА Самонова и Швец-Рогового на Кочеткова и Бывальцева «Витязь» также получил денежную компенсацию.

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Игроки «Витязя» голкипер Александр Самонов и форвард Артем Швец-Роговой продолжат карьеру в СКА в обмен на голкипера Петра Кочеткова и форварда Алексея Бывальцева, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Самонов одержал шесть побед в семи матчах, из них две – «на ноль», отразил 97,6 процента бросков при коэффициенте надежности 0,88 гола за игру.

Также 24-летний Швец-Роговой набрал 6 (3+3) очков в 12 матчах при показателе полезности «+3» и четырех минутах штрафа.

20-летний Кочетков выиграл три матча из шести, отразил в них 88,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,62 гола за игру.

25-летний Бывальцев набрал 5 (1+5) очков в 15 матчах при показателе полезности «–2» и восьми минутах штрафа.

Отметим, что «Витязь» также получит денежную компенсацию.

СКА набрал 24 очка в 20 матчах и как лидер дивизиона Боброва занимает второе место в Западной конференции. У «Витязя» 29 очков в 18 матчах и третье место.

В следующих матчах 20 октября СКА сыграет дома со «Спартаком», а «Витязь» – в гостях с «Барысом».