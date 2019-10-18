Нападающий Ли перешел в «Ак Барс» «Ак Барс» и СКА произвели обмен – в Казань переезжает нападающий Олег Ли, клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.

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Как сообщает пресс-служба казанской команды, контракт форварда действует до конца сезона 2019/20.

Отмечается, что в составе «Ак Барса» Ли будет выступать под номером 90.

− Олег Ли хорошо дополнит наш состав крайних нападающих, мы считаем, что он подходит под систему игры «Ак Барса». Это быстрый, напористый и цепкий форвард, который совершенно точно добавит глубины нашей линии нападения, - прокомментировал обмен генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Добавим, что Ли сыграл в КХЛ сыграл 224 матча, в которых набрал 64 (25+39) очка.