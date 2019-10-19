Бураковски признан первой звездой дня в НХЛ Швед набрал три очка в матче с «Флоридой».

Форвард «Колорадо» Андре Бураковски стал лучшим игроком пятницы в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (5:4 OT) 24-летний швед оформил дубль в основное время, а в овертайме отметился результативной передачей.

Второй звездой назван защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. 29-летний американец сделал три результативные передачи в матче с «Рейнджерс» (5:2). Лишь в одной из девяти проведенных игр у Карлсона не было голевых передач. Всего он 14 раз помогал забивать партнерам. По этому показателю защитник вышел на первое место в сезоне.

Третьей звездой выбран защитник «Питтсбурга» Крис Летанг. 32-летний канадец оформил дубль в ворота «Далласа» (4:2). В восьми матчах на его счету 10 (4+6) очков.