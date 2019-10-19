«Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью» и стал третьим на Востоке Дубль у «моряков» сделал Вихарев.

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«Адмирал» победил «Северсталь» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

Дубль у хозяев сделал Денис Вихарев, по голу забили слова Мартин Бакош, Александр Коннов и швед Маркус Люнг. Шайбы «Северстали» на счету Юрия Трубачева, Ильи Хохлова и словака Адама Лишки. Отметим, что к 36-й минуте гости выигрывали со счетом 3:1, после чего пропустили четыре гола подряд.

«Адмирал» набрал 25 очков и поднялся на третье место Восточной конференции. У «Северстали» осталось 17 очков и восьмое место на Западе.

В следующих матчах 23 октября «Адмирал» примет московское «Динамо», а 24 октября «Северсталь» сыграет дома с «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Северсталь» (Череповец) – 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Голы: Вихарев, 3 (бол), 43. Бакош, 37 (бол). Коннов, 55. Люнг, 60 (бол) – Трубачев, 8. Хохлов, 27. Лишка, 29.