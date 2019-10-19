Сергей Светлов: Самым важным стало наше большинство «Адмирал» победил «Северсталь» и поднялся на третье место на Востоке.

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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал волевую победу над «Северсталью» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ во Владивостоке.

«Непростая игра была, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – При счете 1:3 перешли на три пятерки, больше полутора периода так играли.

Колоссальная нагрузка, но ребята не сдались и нашли в себе силы. Самое важное было – это наше большинство».

Дубль в составе «Адмирала» сделал Денис Вихарев, по голу забили слова Мартин Бакош, Александр Коннов и швед Маркус Люнг. Отметим, что три шайбы команда забросила в большинстве.

«Адмирал» набрал 25 очков и поднялся на третье место Восточной конференции.