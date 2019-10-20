Цукер извинился перед тренером Нападающий «Миннесоты» Джейсон Цукер извинился перед главным тренером «Уайлд» Брюсом Будро за свои слова в его адрес.

- У меня нет никаких оснований, чтобы говорить о нем в таком контексте. Я виноват. Я намеревался сказать, что каждый из нас должен стать лучше, делать больше, вносить более серьезный вклад в игру команды. На 99,9% это вина хоккеистов. Еще раз хочу сказать, что мне не следовало называть имя Брюса. Это полностью моя вина.

Все мы переживаем тяжелый период. Все хотят победить, все хотят играть правильно. Я плохо сформулировал свои мысли и признаю, что совершил ошибку. При этом я продолжаю считать, что каждый из нас должен прибавить…, - приводит слова Цукера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что по информации СМИ после поражения от «Монреаля» (0:4) 27-летний форвард, выйдя с собрания команды, заявил, что этого мало, необходимо, чтобы каждый в команде стал работать лучше, начиная с главного тренера.

Добавим, что «Миннесота» одержала лишь одну победу в семи матчах регулярного чемпионата на старте нового сезона НХЛ и с двумя очками расположилась на последнем месте в турнирной таблице лиги.