«Металлург» забросил три безответных шайбы «Авангарду»

В составе победителей отличились Деннис Расмуссен (2:58), Виктор Антипин (11:30) и Андрей Нестрашил (48:58).
«Магнитка» с семью победами занимает девятое место на Востоке КХЛ. «Авангард» с семью поражениями занимает второе место.
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