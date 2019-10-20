«Металлург» забросил три безответных шайбы «Авангарду» - Советский спорт
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20 октября 2019 17:12ХоккейКоноплев Александр

«Металлург» забросил три безответных шайбы «Авангарду»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске обыграл «Авангард» – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Деннис Расмуссен (2:58), Виктор Антипин (11:30) и Андрей Нестрашил (48:58).

«Магнитка» с семью победами занимает девятое место на Востоке КХЛ. «Авангард» с семью поражениями занимает второе место.

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