«Металлург» забросил три безответных шайбы «Авангарду» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске обыграл «Авангард» – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Загрузка... В составе победителей отличились Деннис Расмуссен (2:58), Виктор Антипин (11:30) и Андрей Нестрашил (48:58). «Магнитка» с семью победами занимает девятое место на Востоке КХЛ. «Авангард» с семью поражениями занимает второе место.