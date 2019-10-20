«Спартак» в Петербурге обыграл СКА В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге проиграл «Спартаку» – 2:3 (1:2, 0:1, 0:0).

Новости СМИ2 Дубль в составе победителей оформил Анатолий Никонцев. Еще одну шайбу забросил Мартиньш Карсумс. В составе хозяев отличились Ярослав Дыбленко и Сергей Плотников. СКА с десятью поражениями лидирует в дивизионе Боброва. «Спартак» с девятью победами занимает седьмое место на Западе КХЛ.