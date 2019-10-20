«Нефтехимик» победил в Риге В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Риге уступило «Нефтехимик» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Новости СМИ2 У победителей отличились Ильдар Шиксатдаров (19:43) и Райан Мерфи (23:29). У проигравших отметился Микелис Редлихс (29:30). Рижане занимают последнее место на Западе КХЛ. «Нефтехимик» – восьмой на Востоке КХЛ.